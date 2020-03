Coronavirus, al Caracciolo di Agnone montata la tenda per il triage

Una tenda esterna per pre triage di coloro che hanno i sintomi del Coronavirus. All’esterno dell'ospedale nei pressi dell'entrata per il primo soccorso del San Francesco Caracciolo ad Agnone,l' Anc nucleo protezione civile regionale con i volontari del nucleo agnonese intorno alle ore 10, hanno montato una tenda pneumatica a tre archi. La decisione è stata assunta a livello regionale, in accordo con la Protezione Civile, per effettuare un primo controllo sugli accessi di pazienti con sospetto coronavirus.

Infermieri specializzati valuteranno i casi di persone che si presentano spontaneamente con presunti sintomi di coronavirus. Successivamente il paziente viene condotto nell’ospedale attraverso un percorso “protetto” per evitare il possibile contagio con altri utenti in attesa nel Pronto Soccorso.