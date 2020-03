Coronavirus, dal bollettino nazionale: diciassette casi in più rispetto a ieri, numero totale 46

Giornata critica per il Molise per quanto riguarda la diffusione del Covid 19 meglio conosciuto come Coronavirus. Se ai tg delle 14 si parlava di 41 casi positivi il bilancio delle 18 é di 46 casi.

Tra i 17 nuovi casi del giorno ci sono gli 8 tamponi positivi del Neuromed e i sanitari di Bojano e Filignano più la donna di Monteruduni di 82 anni.

Si registra, come avevamo già detto, anche il secondo decesso e riguarda una 84enne di Campobasso.

Questi i numeri attuali che subiscono ormai modifiche di ora in ora. 46 casi totali compresi i due di Bergamo in terapia intensiva.

A questi casi sottratti i sei guariti e i due deceduti scendiamo a 38 casi attualmente sotto il controllo sanitario. Di cui sei in terapia intensiva, 19 in ospedale con sintomi e 13 in casa asintomatici.

Vola finalmente il numero di tamponi. Sono 426 oggi contro i 363 di ieri con un incremento di 83 in un solo giorno. Con il bubbone scoppiato alla Neuromed di Pozzilli era inevitabile. Infatti stanno procedendo al controllo di tutti gli operatori sanitari che sono stati a contatto con i pazienti positivi.