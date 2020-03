Coronavirus, il bollettino delle ore 18: aumento di casi contenuto in Molise, siamo a 50

Dopo la giornata nera di ieri, oggi per il Molise la situazione sembra essere contenuta. Si registrano in totale 50 casi tra cui anche i due pazienti bergamaschi che sono in ricovero a Campobasso in terapia intensiva.

Di questi 50, stando ai dati del Ministero della Salute e della Protezione Civile, 5 sono le persone decedute e 6 quelle guarite. Ne consegue che restano in carico al servizio sanitario regionale 39 persone. Di queste 6 in terapia intensiva, 20 ricoverati con sintomi e 13 in isolamento domiciliare.

I tamponi che risultano sono 426 ma, con molta probabilità il numero non è stato ancora aggiornato. Ne sapremo di più nella consueta conferenza stampa che terrà il presidente della Regione Donato Toma insieme al manager dell'Asrem Oreste Florenzano che ci daranno dati più dettagliati.