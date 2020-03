Coronavirus, i dati forniti da Regione e Asrem: 450 tamponi processati. Ai sindaci: no ordinanze emotive

Anche oggi il presidente Della Regione Donato Toma ha informato la popolazione con una conferenza stampa on line sui dati.

Sono stati processati 450 tamponi. 400 sono risultati egativi e 50 positivi. Di questi 41 dalla provincia di Campobasso, 4 da quella di Isernia e 5 da altre regioni.

I pazienti positivi ricoverati al Cardarelli di Campobasso sono 19: 13 in malattie infettive e 6 in terapia intensiva.

Coloro che sono in malattie infettive provengono tutti dalla provincia di Campobasso. In terapia intensiva 3 sono le persone della provincia di Campobasso, una di Isernia e 2 da Bergamo.

Abbiamo 19 pazienti isolati a domicilio asintomatici o perché dimessi dall'ospedale in quanto asintomatici e sono tutti provenienti dalla provincia di Campobasso.

Abbiamo 9 pazienti positivi dei privati accreditati quindi ricoverati, due della provincia di Campobasso, due della provincia di Isernia e 5 di altre regioni.

I soggetti in isolamento domiciliare sono in tutto 238 , i soggetti in sorveglianza 153.

Per quanto riguarda il problema del privato accreditato si sta procedendo al tampone di tutti coloro che sono stati a contatto con i pazienti per circoscrivere la catena dei contagi.

" La situazione è sotto controllo- dichiara Toma- le procedure l'Asrem le sta seguendo. Voglio raccomandare ai sindaci di non emettere ordinanze sull' onda delle emozioni e tranquillizzare la popolazione che stiamo facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità. Rispetto all'Italia i nostri numeri sono molto esigui ma non per questo siamo meno attenti. La rete ospedaliera, a tutti i suoi livelli molisana è stata attivata e man mano che ne avremo bisogno attrezzeremo tutte le strutture ospedaliere di cui avremo bisogno".