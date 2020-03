Agnone, parla il centrosinistra: i provvedimenti della commissaria Ferri vanno nella giusta direzione per il territorio

A poche ore dal suo insediamento la commissaria prefettizia del comune di Agnone ,dott Giuseppina Ferri, ha prodotto una serie dii atti importanti per affrontare l'emergenza Covid -19 e per il controllo del territorio. Il primo atto prodotto è stato quello di attivare il Coc per l' emergenza del Coronavirus. Che finora l' ex sindaco Marcovecchio non aveva ancora attivato Ha emanato un avviso a tutti i cittadini che "per motivi familiari, di lavoro, per visite mediche, ricoveri, visite a degenti si sono recati presso l’Istituto Neuromed di Pozzilli negli ultimi 14 giorni o abbiano avuto contatti con il personale che lavora presso il suddetto Istituto di Cura sono pregati di segnalarlo con la massima urgenza ai numeri della ASReM 0874/313000 e 0874/409000, mail coronavirus@asrem.org riservati all’Emergenza COVID-19 e al Comune di Agnone -3683840974 – e-mail: emergenze@comune.agnone.is.it ."

Inoltre questa mattina erano presenti numerosi posti di blocco ad opera delle forze dell'ordine per il controllo del territorio nel rispetto delle regole emanate dal presidente del consiglio per l'emenergenza Covid -19.

Sentito l'ex consigliere Saia ex capogruppo al comune del gruppo politico "Nuovo Sogno Agnonese" affermava:" i provvedimenti della commissaria Ferri vanno nella giusta direzione per il territorio, in poche ore ha messo in atto provvedimenti importanti che l'ex sindaco Marcovecchio in un lungo periodo non è stato capace di adottare"