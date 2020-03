Pozzilli zona rossa, parla la sindaca Passarelli: Toma mi ha comunicato che sta valutando

"Da alcune ore tanti giornalisti mi stanno chiamando per avere notizie sulla situazione di Pozzilli. Ho sentito telefonicamente il Presidente Toma il quale mi ha riferito che in questo momento sono riuniti in giunta per valutare i dati e le decisioni da adottare. Al termine della riunione verra’ data comunicazione alla cittadinanza e ai giornalisti".

Lo ha dichiarato la sindaca Stefania Passarelli. Nel frattempo i medici della linea Covid 19 Molise lamentano in intasamento delle chiamate per la registrazione in merito alle visite effettuate al Neuromed.

Mettere Pozzilli in zona rossa é stato al centro del dibattito.