Coronavirus, il bollettino del Ministero alle ore 18: 61 casi in Molise, undici più di ieri

Pesante bilancio anche per il Molise in questo sabato 21 marzo. È ormai inutile anche qui fare bilanci ora per ora. Il numero totale dei contagiati è di 61 casi. Compresi i due bergamaschi ricoverati in terapia intensiva al Cardarelli.

Si aggrava ancora il bilancio dei decessi che sale a 7. Stesso numero anche per i guariti. In totale sono 47 le persone attualmente positive prese in carico dal sistema sanitario.

Sei quelle ricoverate in terapia intensiva. Ventuno i ricoverati con sintomi e 20 quelli positivi in isolamento domiciliare.

I tamponi effettuati risultano 449. Meno rispetto a quello dichiarato ieri in conferenza stampa dal presidente Toma che parlava di 450. Ora attendiamo il punto di oggi per capire di quanto i dati del Ministero della salute siano indietro rispetto a quelli della Regione.