Coronavirus, l' appello della deputata Giuseppina Occhionero di Italia Viva: agevolare economicamente anche gli avvocati

"Oltre all'emergenza sanitaria, che certamente ha la assoluta priorità, dobbiamo prestare attenzione anche all'emergenza economica prendendoci "Cura" delle categorie maggiormente colpite dalle misure restrittive di questi giorni. Tra queste, indubbiamente, vi è quella degli avvocati che hanno visto bloccarsi la loro attività professionale con immaginabili e comprensibili ripercussioni di natura

economica e, nei casi più gravi, anche con potenziale rischio di cessazione dell’attività stessa".

Lo ha sostenuto in un post su Facebook la deputata di Italia Viva Giuseppina Occhionero che aggiunge: "Bisogna, dunque, sostenere i liberi

professionisti titolari di partita iva, attiva alla data del 23 febbraio 2020, non titolari di pensione e iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano in reddito complessivo per l’anno 2019 non superiore ad

€40.000,00, riconoscendo loro un’indennità per il mese di marzo 2020 pari a € 600, 00 (che, chiaramente, non deve concorrere alla formazione del reddito). Ed ancora, riconoscere il credito di imposta anche ai professionisti che devono comunque pagare il canone di locazione dello studio professionale. Per ridurre il più possibile il disagio economico dovuto a questa emergenza sanitaria, è necessario che i compensi spettanti ai difensori d'ufficio vengano pagati il prima possibile (entro 60 giorni dalla fattura) con priorità delle fatture entro il 05 marzo

2020. Attenzione anche a coloro che svolgono il tirocinio forense che non devono essere pregiudicati dal fermo dell’attività giudiziaria e ai quali dovrà essere garantita la possibilità di sostenere l’esame abilitativo previsto per il mese di dicembre anche nel caso in cui non sia stato raggiunto il limite normativamente previsto. Lavoreremo in questa direzione".