Coronavirus, i dati delle 18 del Ministero: 67, uno più di ieri, aumentano i guariti

Attendendo i dati Asrem che arriveranno a breve possiamo dare, grazie al Ministero della Salute, i dati sul Molise. Attualmente abbiamo 67 casi, con l' ultimo registrato a Campobasso città.

Sette sono le persone decedute. Il numero fortunatamente resta stabile. Dieci invece il numero dei guariti divisi in 3 guariti clinicamente e 7 dimessi senza sintomi.

Sono 50 le persone attualmente positive in carico al sistema sanitario regionale. Sette in terapia intensiva, 25 ricoverati con sintomi e 18 in isolamento domiciliare. I tamponi che risultano sono 532. Meno di quelli che dirà fra poco l'Asrem.