Coronavirus, tutti i numeri del contagio di Asrem e Regione

Asrem e Regione Molise hanno dato i dati del contagio in Molise.

Partiamo da quelli sanitari: i tamponi positivi sono 65 e 478 quelli negativi. In totale sono stati effettuati 543 tamponi.

23 le persone ricoverate al Cardarelli di cui 7 in terapia intensiva ( 4 della provincia di Campobasso, 1 della provincia di Isernia e 2 di Bergamo) e 16 in malattie infettive tutte della provincia di Campobasso. Tre i pazienti guariti tutti della provincia di Campobasso. Venticinque gli asintomatici che sono in isolamento domiciliare.

Invariata rispetto a ieri la situazione del Neuromed: 2 in provincia di Campobasso, 2 in provincia di Isernia e 5 in altre regioni.

Sette le persone decedute e 172 soggetti in isolamento e 156 in sorveglianza.

La Regione ha inoltre localizzato per Comune i casi positivi. I dati sono riferiti alla residenza

20 su Campobasso

16 su Termoli

6 su Montenero di Bisaccia

1 su Campomarino

1 su San Giacomo degli Schiavoni

2 su Bojano

1 su Baranello

1 su Mirabello

2 su Cercemaggiore

2 su Riccia

1 su Castropignano

2 su Isernia

1 su Monteroduni

1 su Filignano

5 su Pozzilli ( altre regioni Neuromed)