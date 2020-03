Carovilli, Chiude anche Unicredit, il paese senza bancomat

Da ieri,23 marzo, la comunità carovillese è stata privata di uno dei suoi servizi essenziali. Per ragioni legate al mutamento delle abitudini dei propri clienti, il mercato bancario ha portato chi di dovere a ridefinire la presenza delle filiali sul territorio. Così il paese dei tartufi perde la sua banca ed il servizio bancomat nonostante lo sportello sia stato ampiamente attivo nel corso degli anni. Quali saranno le conseguenze? Certamente la più immediata è l'assorbimento dei clienti altomolisani da parte della filiale di Isernia. Questo è un duro colpo soprattutto se si pensa che saranno migliaia le chiusure degli sportelli presenti in piccoli centri della nostra penisola. Dopotutto quelli in cui furono installati erano altri tempi