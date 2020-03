Covid 19, Toma durante la riunione del tavolo tecnico in Consiglio: 70 casi, cinque i più di ieri

Si è riunito nella mattinata, in video conferenza, il Tavolo permanente sull’emergenza Coronavirus,

insediato presso la Presidenza del Consiglio regionale.

Ha presieduto e moderato l’incontro il Vice Presidente dell’Assemblea, Gianluca Cefaratti, che ha

anche introdotto i lavori.

L’incontro si è svolto in due parti: in un primo step hanno relazionato il Presidente della Giunta

regionale, Donato Toma, il Direttore Generale dell’ASREM, Demetrio Florenzano, il Direttore del

IV Dipartimento della Regione, Manuele Brasiello e il Direttore del Servizio di Protezione Civile

regionale, Alberta De Lisio, successivamente, nella seconda fase, come richiesto nell’ultima

riunione del Tavolo permanente, lo scorso venerdi, sono intervenuti l’Assessore alle Attività

Produttive, Vincenzo Cotugno, l’Assessore ai Trasporti, Vincenzo Niro, e l’Assessore al Lavoro e

alle Politiche Sociali, Luigi Mazzuto. Tutti hanno svolto una lunga e approfondita relazione

sull’attività posta in essere dalle rispettive strutture per la gestione dell’emergenza e per il

contenimento del rischio contagio in Molise, oltre che per il sostegno al tessuto socio-economico

regionale. Gli stessi hanno risposto anche alle tante e dettagliate domande rivolte dai Consiglieri

regionali, che hanno voluto esprimere anche dei suggerimenti e delle proposte.

Introducendo i lavori il Presidente Toma ha inteso ricordare come ieri sera è stato diffuso il dato di

65 tamponi positivi. Dato che però oggi ha visto un incremento di altri 5, di cui 3 sono operatori del

118 (2 volontari e un medico), un anziano di 94 anni e una persona di Montenero deceduta sulla

quale è stato eseguito l’esame post mortem. Quindi i tamponi positivi eseguiti su altrettanti soggetti

in regione sono 70, mentre sono 3 le persone dichiarate guarite. 25 sono, invece, i pazienti affetti da

Covid ma asintomatici, di cui alcuni sono ricoverati in malattie infettive, mentre altri sono stati

dimessi per un opportuno decorso della malattia a casa. Il numero totale di pazienti positivi

ricoverati presso il Neuromed è di 9. Mentre 172 persone sono in isolamento, o perché hanno avuto

rapporti con soggetti positivi o perché vengono dalle cosiddette zone rosse. Le persone in

sorveglianza sono in diminuzione perché molte di queste stanno finendo in questi giorni la

quarantena.

Rispetto ad alcune sollecitazioni avute dai Consiglieri sulla quarantena dei sanitari, il Presidente

Toma ha precisato che il personale medico e paramedico, secondo la normativa vigente, non può

essere messo in quarantena anche se ha avuto rapporti con pazienti a rischio. Tale personale è però

tenuto a sospendere l’attività sia se ha riscontrato sintomi e sia se è risultato positivo al test per il

Covid. Ciò, ovviamente, per non interrompere o compromettere il funzionamento del sistema

sanitario.

Per quanto riguarda le questioni poste dai Consiglieri sul bando per la richiesta di personale

infermieristico e OSS, il Presidente si è impegnato ad approfondire ogni possibile forma di

accelerazione delle procedure per l’assunzione tramite Co.Co.Pro o con contratti specifici con

detentori di partite IVA. Come pure Toma si è detto disponibile a verificare lo scorrimento delle

graduatorie già in atto, e verificare la giusta quantificazione della remunerazione ad ogni

professionista resosi disponibile.

Lo stesso Presidente, rispetto alle sollecitazioni circa l’ampiamento del numero dei tamponi, nel

dare notizia di aver già interessato della questione il Governo nazionale, ha ribadito come al

momento ci si stia adoperando nell’attuare le linee di intervento dell’Istituto Superiore di Sanità.

Toma si è comunque detto intenzionato a voler insistere con il Governo per la possibilità di eseguire

i tamponi a tutto il personale sanitario.