Agnone, didattica a distanza impossibile, la denuncia di un papà e la richiesta per il collegamento al wifi comunale

Per continuare le attività e permettere agli studenti di continuare il normale corso degli studi, le scuole dovrebbero mettere in campo forme di didattica a distanza. Ma purtroppo da varie inchieste condottte emerge confusione e carenza di informazioni sullo svolgimento della didattica online: ogni professore la sta svolgendo con mezzi differenti, dalle videochiamate alla semplice assegnazione di compiti, nel 70% si sta facendo solo su alcune materie, mentre il 15% degli studenti non ha ancora iniziato nessun tipo di didattica a distanza e inoltre tanti studenti poi non hanno proprio modo di seguire le lezioni Non tutti hanno a disposizione pc o tablet, tanto meno una connessione wifi adatta; molte famiglie inoltre hanno un unico computer: come fanno a seguire le lezioni più figli contemporaneamente? Magari dividendosi con un genitore a cui è stato prescritto il lavoro da casa.

Problemi questi sorti e acuiti a seguito della chiusura delle scuole, misura restrittiva adottata dal governo per prevenire il contagio da coronavirus.Difatti un papà pone all'attenzione un reale problema per proseguire la didattica online vista la carenza di rete e insufficienza di mezzi informatici ,invia alla nostra redazione una richiesta:

"Buongiorno, ma perchè non fate aprire la wifi per tutti gli studenti che sono a casa a studiare

Il Comune dovrebbe agevolare in questo periodo così particolare gli studenti che durante la mattina e anche il pomeriggio fanno lezioni online

con i professori.

Ci sono tante famiglie che non hanno questo servizio e i ragazzi devono collegarsi con i telefonini.

Non vi sembra il caso di farla aprire?

Saluti

un papà"

Richiesta più che legittima rivolta al comune di Agnone provvisoriamente affidato alla commissaria prefettizia Giuseppina Ferro dopo la caduta dell'ex sindaco Lorenzo Marcovecchio. Sostenere le famiglie sarebbe importante, ma ciò che apprendiamo dai tecnici che collaborano con il comune, la richiesta del papà non può essere esaudita adesso. Il wifi comunale e' stato concepito per le visite turistiche, con un percorso limitato e con una potenza di rete insufficiente per collegamenti numerosi.Il tutto in attesa dell'arrivo della fibra ottica che darebbe la possibilità a tutti di collegamento,ma per la realizzazione della rete in fibra ottica per il momento si ipotizzano tempi lunghi. In ogni caso, con tutti i limiti della rete e' possibile registrarsi e accedere sul sito https://www.visitagnone.com/ al wifi comunale