Covid 19, arriva il bollettino del Ministero: sei casi più di ieri

Come ogni giorno arrivano i dati del Ministero della Salute riguardo alla situazione epidemiologica italiana e molisana.

Nella nostra regione i casi registrati ammontano a 73. Sei in più di ieri secondo questi dati che portavano un numero di 67 casi.

Si registra l' ottavo decesso, un anziano di Montenero di Bisaccia. Dieci invece le persone che da questa grafica risultano guarite.

55 i casi attualmente in gestione del sistema sanitario. Sette in terapia intensiva, 27 ricoverati con sintomi e 21 in isolamento domiciliare.

I tamponi che risultano sono 572 sicuramente meno rispetto ai dati Asrem.