Covid 19, l' onorevole Tartaglione: sulle dichiarazioni di Provenzano cortocircuito

(9Colonne) Roma, 24 mar - "Le parole del ministro Provenzano sulla necessità di aiutare anche i lavoratori in nero segnano l'ennesimo cortocircuito del governo. Non si garantisce pieno sostegno al reddito per le partite Iva, e poi si vuol tendere la mano a chi naviga nel sommerso? Inconcepibile. Basta mancette politiche. Siamo in emergenza". Lo dichiara in una nota la deputata Annaelsa TARTAGLIONE, coordinatrice di Forza Italia in Molise. "E a tal proposito, stante la richiesta del ministro Provenzano di predisporre maggiori strutture al Sud per fronteggiare Covid, è necessario guardare il tema nel suo complesso, anche dal lato della copertura e del lavoro dei medici. A questo proposito, l'Esecutivo può mettere in campo da subito misure concrete. Ad esempio estendere a tutte le regioni il bando per i medici destinati all'Ospedale di Milano Fiera. Su 300 posti, hanno risposto circa 8mila. Giusto che quell'importante capitale umano e scientifico sia destinato anche ad altre strutture che ne facciano richiesta, soprattutto al Mezzogiorno. Ci auguriamo che Esecutivo e Protezione Civile guardino in questa prospettiva