Covid 19, i dati Asrem confermano quanto già detto dal Ministero: nelle ultime 24 ore 0 casi nel Molise

I dati Asrem pubblicati come ogni sera fotografano la situazione Covid 19 in Molise.

E confermano il trend dei dati del Ministero: 580 tamponi eseguiti ( 8 più di ieri) di cui 71 positivi e 509 negativi. Sessanta sono della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 7 di altre regioni.

Al Cardarelli passano a 8 le persone ricoverate in terapia intensiva: 5 in provincia di Campobasso, 1 in provincia di Isernia e i 2 di Bergamo. Quattordici sono i ricoverati in malattie infettive a Campobasso. In totale i ricoverati del Cardarelli sono 22, 19 in provincia di Campobasso, una in provincia di Isernia e i due bergamaschi.

I pazienti guariti sono fermi a 3. I dimessi asintomatici sono 11 tutti della provincia di Campobasso. Gli asintomatici che sono a casa dal primo giorno di cura sono 20 di cui diciannove della provincia di Campobasso e uno di altre regioni.

Al Neuromed restano ricoverate 9 persone: due della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 5 di altre regioni. I morti restano 8: 6 della provincia di Campobasso, uno della provincia di Isernia e un campano. Duecentosei sono i soggetti in isolamento e 160 in sorveglianza.

Sempre l' Asrem ha diramato la mappa dei contagi per Comune di residenza. Nella mappa allegata in foto potete osservare.