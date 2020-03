Covid 19, a Capracotta domani distribuzione delle mascherine: l' acquisto coi fondi del bilancio comunale

Informiamo la cittadinanza che da domani, giovedì 26 marzo, inizieremo la distribuzione delle mascherine alla popolazione.

Possiamo farlo soltanto adesso, perché fino ad ora non c’è stata alcuna possibilità di comprarne sul mercato. E’ da diversi giorni che proviamo in tutti i modi ad averne un numero sufficiente per poterle dare ad ogni famiglia.

Le abbiamo acquistate con i fondi del bilancio comunale approvato meno di due settimane fa. Si tratta, comunque, di una prima fornitura alla quale ne seguiranno altre, speriamo a breve.

Non sono presidi medici, serviranno solo come dispositivo di protezione per i pochi casi per i quali è consentita l’uscita dalla propria abitazione, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza minima di un metro tra le persone.

La consegna delle prime mascherine disponibili verrà effettuata dal personale comunale, del servizio civile e delle borse lavoro, oltre che da cittadini che si sono offerti volontariamente per dare una mano al nostro lavoro e che ringraziamo per la preziosa collaborazione.

Con l’impegno di tutti e con la pazienza che non ci manca sono certo che supereremo anche questo momento. Andrà tutto bene!

Candido Paglione - Sindaco