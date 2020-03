Agnone, in corso tamponi Covid 19 su ospiti e operatori per decessi casa di riposo di San Berardino: controlli anche sui sanitari del 118 in quarantena

Sono in corso presso la struttura casa di riposo di San Bernardino a Agnone i tamponi Covid 19, aglii anziani ospiti e al personale operante nella struttura. Il tutto a seguito di tre decessi avvenuti tra il 21 e 23 di Marzo di tre anziani di 82, 87, 84 anni. La quasi contemporaneità dei decessi dei tre anziani che presentavano una patologia di tipo respiratoria ha scaturito nelle relazioni di carattere clinico-epidemiologico dei 4 medici di base che seguono gli ospiti presso la casa di riposo agnonese, relazione congiunta inviata per competenza al servizio di Sanità Pubblica di Isernia.. I decessi multipli in un arco temporale breve, come in molti ricordano, non è la prima volta che avvengono presso la casa di riposo, ma era, in questa fase, necessario approfondire la causa.

Questa mattina l'ufficio d'Igiene di Isernia ha comunicato di aver attivato la procedura preventiva,e questo pomeriggio 26 marzo si sta procedendo alla effettuazione dei tamponi.