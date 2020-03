Covid 19, giornata nera in Molise: 30 casi in più di ieri, totale 103

La giornata peggiore del trend per il Molise. In un giorno solo, secondo i dati del Ministero della Salute i casi sono 103. Trenta più di ieri con un incremento del 30% dei casi.

I morti restano 8 mentre i guariti salgono a 14. Un dato che ricomprende sia quelli negativi che i positivi che sono stati dimessi perché asintomatici.

Le persone in carico alle strutture sanitarie sono 81. Di cui 8 in terapia intensiva, 27 ricoverati con sintomi. Quindi 35 negli ospedali del Molise. In isolamento domiciliare ci sono 46 persone positive. Il 45% dei casi.

I tamponi effettuati sono 670. Novanta più di ieri. Nei nuovi casi sono compresi i sedici della casa di riposo di Cercemaggiore e anche altri 14.

In totale i casi sono 85 in provincia di Campobasso, 9 in provincia di Isernia e 7 da altre regioni