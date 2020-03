Apertura attività commerciali, le precisazioni del direttore confcommercio Irene Tartaglia

Sono state registrate nelle ultime ore numerose discordanze interpretative riguardanti l'apertura delle attività commerciali in base alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal DPCM 22 marzo 2020.

"L'allarme di tante imprese che ci hanno segnalato il problema, anche in base ai pressanti e doverosi controlli da parte delle Forze dell'Ordine – dichiara il direttore Confcommercio Molise Irene Tartaglia - ci ha fatto attivare ieri presso la Prefettura di Campobasso e quella di Isernia, alle quali abbiamo espresso le preoccupazioni della categoria."

"Ebbene – prosegue Tartaglia - anche in base ai contenuti della Circolare Prefettizia Ufficio Territoriale di Campobasso del 24 marzo 2020 pubblicata oggi sul sito istituzionale – ribadiamo che per le attività commerciali le misure introdotte dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 restano efficaci sull'intero territorio fino al prossimo 3 aprile, e si applicano in aggiunta a quelle di cui al D.P.C.M. 11 marzo u.s., nonché a quelle di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020. Questo significa, a titolo esemplificativo – conclude Irene Tartaglia - che le attività al dettaglio di beni alimentari e di beni individuati essenziali che erano aperte prima del 22 marzo, continuano ad essere aperte."

In allegato la Circolare della Prefettura - Ufficio Territoriale di Campobasso.