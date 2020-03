Covid 19, per Filignano i consiglieri Coia e Pacitti chiedono misure sanitarie ed economiche in favore dei cittadini

La situazione epidemiologica di Filignano, riguardo al Covid 19, è una delle più preoccupanti della provincia di Isernia. Tuttavia ci sono anche situazioni economiche da mettere in sicurezza.

In tal senso si muove l' azione politica dei consiglieri comunali di minoranza Lorenzo Coia e Pier Luigi Pacitti del gruppo di Minoranza per Filignano.

"Al fine di agevolare le attività produttive- si legge in un comunicato di Coia e Pacitti- i lavoratori e le famiglie, i pensionati invitano il sindaco ad adottare una delibera di Giunta Comunale, esecutiva e a norma di legge, per la sospensione dei pagamenti relativi ai tributi locali e di tutte le altre entrate provenienti dai servizi comunali per i cittadini e le attività commerciali e produttive del territorio comunale. Si chiede che i pagamenti siano sospesi fino al prossimo 31 maggio come previsto dal decreto legge del 17 marzo 2020 n 18 senza l'applicazione delle sanzioni e interessi per il tardivo pagamento".

Coia e Pacitti chiedono di rinviare al 31 maggio i piani di rientro ( rateizzazioni) concessi ai contribuenti e tutte le attività di invio ed emissione di avvisi di pagamento ordinari e suppletivi. Una decisione che rappresenta una vicinanza ai cittadini, attività produttive e famiglie che si trovano ad affrontare l' emergenza del Covid 19.

I due consiglieri chiedono inoltre che nel prossimo bilancio preventivo si pensi ad istituire un capitolo di spesa ad hoc per l' acquisto di dispositivi di protezione individuale come mascherine, gel e igienizzanti.

Infine si chiede una valutazione per il Comune di Filignano ora che ci sono 4 contagi. Per farlo sottolineano la necessità di allertare l' Asrem e il tavolo di crisi regionale affinché adotti un piano specifico per Filignano, che confina con le zone rosse di Pozzilli e Venafro, e ha una elevata incidenza di famiglie di dipendenti Neuromed, dove si sono registrati 10 contagi tra cui una persona deceduta, di chi uno ricoverato al Cardarelli. Filignano conta 626 abitanti residenti.