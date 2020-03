Covid 19, Riccia solidale dona denaro e mascherine per l' intera comunità

Il paese che si è sempre contraddistinto per l'accoglienza e la solidarietà! Anche in questa occasione i riccesi non si smentiscono e si attivano, ognuno come può, per contribuire a far fronte all'emergenza COVID-19.

Ringraziamo il Comitato Festa San Michele per la donazione di € 2.500,00, che saranno destinati all'acquisto di dispositivi di protezione e di beni di prima necessità per le famiglie particolarmente bisognose.

Ringraziamo l'Industria Tessile Italiana e la titolare Pasqualina Cristofano, che nei prossimi giorni donerà gratuitamente n. 2.000 mascherine al Comune di Riccia. Gesti esemplari questi di cui una comunità ha bisogno nei momenti di difficoltà!

Come Amministrazione comunale stiamo cercando di fare il massimo, non certo per protagonismo ma per dovere, e vorremmo fare anche di più per sostenere tutti i lavoratori e tutte le attività che stanno attraversando un momento di difficoltà, anche economica. Per questo abbiamo recepito il decreto legge "Cura Italia" che prevede la sospensione del pagamenti dei tributi legati all erogazione di servizi essenziali che continuano a essere garantiti per tutti. E' controproducente, nella situazione che stiamo vivendo far passare messaggi illusori, a soli fini strumentali, quando si è ben consapevoli della non immediata applicabilità di quanto si va asserendo.

Noi, come anche altri comuni, siamo in costante contatto con l'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani) per avanzare richieste al governo che vadano oltre la semplice sospensione dei tributi. Attendiamo fiduciosi disposizioni dallo Stato in merito.

E' un periodo difficile per molti Comuni molisani; a tutti loro e in particolare in questo momento al Comune di Cercemaggiore va la nostra vicinanza e il nostro incoraggiamento, consapevoli dell'importanza di manifestare unione e la solidarietà in questi momenti.

Il Sindaco e l'Amministrazione comunale