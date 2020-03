Covid 19, nuovo bollettino Asrem e Regione: 107 casi, sei in più delle 18 di ieri

Altri sei persone positive sono state riscontrate nelle ultime ore. Lo rendono noto l' Asrem e la Regione Molise.

Quando sono le 13.30 di oggi i tamponi effettuati sono 699 di cui 107 positivi e 592 negativi. Le nuove sei persone positive tutte in provincia di Campobasso. Infatti i casi sono 85 in provincia di Campobasso, 9 in quella di Isernia e 7 di altre regioni.

Ventisei i positivi ricoverati al Cardarelli. Nove in terapia intensiva: 6 della provincia di Campobasso, una in quella di Isernia e 2 di altre regioni. Diciassette le persone ricoverate nel reparto infettivi tutti in provincia di Campobasso.

Settantasette sono i positivi a domicilio. Sessantasei asintomatici e 11 dimessi asintomatici candidati alla guarigione. Tre i guariti e 9 i ricoverati al Neuromed di cui 2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 5 di altre regioni.

9 le persone decedute: 7 in provincia di Campobasso, 1 in provincia di Isernia e una di altre regioni.

I dati verranno aggiornati alle 18 con il consueto bollettino.