Agnone, tutti negativi i 47 tamponi processati sugli anziani e operatori della casa di riposo San Bernardino

E' di pochi minuti fa la confortante notizia del risultato della ricerca del covid 19 eseguita su 47 tamponi faringei degli anziani ospiti e gli operatori della casa di riposo di San Bernardino di Agnone. La notizia giunge ufficiale dopo che sui tamponi sono state eseguite le tre fasi previste a conferma dei risultati.La procedura e' stata avviata a seguito di tre decessi naturali di anziani avvenuti tra il 21 e il 22 Marzo oggetto di una relazione congiunta dei quattro medici di base che curano gli ospiti di San Bernardino e inviata per competenza al servizio di Sanità Pubblica di Isernia.. I nostri genitori, parenti e congiunti per il momento non hanno nulla da temere dal terribile virus, a loro il nostro augurio di una lunga e buona vita!