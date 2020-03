Covid 19, dati Asrem: invariata la situazione rispetto alle 14, ci sono come sempre i dati sui comuni

Questi i dati Asrem pubblicati alle 18 di oggi. 855 tamponi processati di cui 107 casi positivi e 748 negativi.

Al Cardarelli sono ricoverate 25 persone: 9 in terapia intensiva e 16 in malattie infettive. Delle 9 ricoverate in terapia intensiva 6 sono della provincia di Campobasso, 1 della provincia di Isernia e 2 di Bergamo. I sedici infettivi tutti della provincia di Campobasso.

Gli asintomatici a domicilio sono 50, quelli dimessi 13 per un totale di 63: 57 in provincia di Campobasso, 5 in provincia di Isernia e 1 di altre regioni.

I guariti restano 3. Uguale a ieri la situazione Neuromed e deceduti. Nella slide anche i dati comune per comune presenti questa sera come sempre.