Emergenza Covid 19-Forza e cuore, il gesto di solidarietà di Mario Porrone: "Chiamami, non esitare"

Coronavirus: grande gesto di solidarieta di Mario Porrone titolare del panificio La Spiga d'oro ad Agnone. Questa mattina in un post sui social offre il suo aiuto a chiunque in questo tragico momento possa averne bisogno. Le misure restrittive adottate dal governo a tutela della popolazione onde evitare il contagio da coronavirus, impongono lo stop lavorativo a gran parte degli italiani. Famiglie mono reddito con basse retribuzioni, piccola impresa, commercianti,famiglie a reddito zero, stanno soffrendo le ristrettezze ed emergono situazioni di disagio e criticità. Le difficoltà ad andare avanti e garantire il necessario alle proprie famiglie non può essere nascosto. L'appello di Mario è rivolto a tutti, a chiunque possa fare nel suo piccolo qualcosa a sostegno di chi ne abbia bisogno. Delicate le sue parole:"Non sentirti in imbarazzo e nè sarai giudicato. A volte tutti abbiamo bisogno di aiuto, questo è un evento così sfortunato e siamo tutti insieme.Chiamami, non esitare!"

"UNITI CE LA FAREMO

Ora che siamo quasi completamente bloccati, con così tante persone che purtroppo perdono il lavoro, ci sono persone nella nostra comunità che semplicemente non possono permettersi le necessità quotidiane.

Se sei preoccupato per te o per il tuo bambino che non è in grado di fare colazione, pranzo o cena, sentiti libero di ricevermi senza paura, colpa o vergogna. Farò quello che posso per aiutare. Forse è un pasto cucinato, una scatola di cereali, latte, pane, zucchero, formaggio o marmellata. Qualunque cosa possa essere, farò del mio meglio per aiutare. Mi puoi contattare come meglio credi

Non sentirti in imbarazzo e nè sarai giudicato. A volte tutti abbiamo bisogno di aiuto, questo è un evento così sfortunato e siamo tutti insieme.

Se sei in grado di aiutare una persona o una famiglia a mettere un pasto sul tavolo, anche se è solo un'occasione unica, copia e incolla questo sulla tua pagina in modo che altri sappiano che possono venire da te per il supporto.

Sono le piccole cose che a volte fanno la

differenza più grande.NON ESITARE!!!

#UNITICELAFAREMO

Mario Porrone e famiglia"