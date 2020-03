Covid 19, i dati Asrem: 11 casi in più di ieri

Undici malati di Covid in più rispetti alla giornata di ieri e tutti nella provincia di Campobasso. Sono i dati diffusi dall' Asrem questa sera. Dai quali su 953 tamponi effettuati (68 più di ieri) 132 sono risultati positivi e 821 sono risultati negativi. Di questi 114 della provincia di Campobasso, nove di quelli di Isernia e 9 residenti in altre regioni.

Ventisei i ricoveri al Cardarelli di Campobasso di cui 9 in terapia intensiva di cui 6 della provincia di Campobasso, 1 in quella di Isernia e 2 di Bergamo e 17 in malattie infettive tutti della provincia di Campobasso.

87 sono i pazienti positivi isolati a casa. 72 sono asintomatici a domicilio di cui 64 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 3 di altre regioni. Quindici sono gli asintomatici dimessi dagli ospedali tutti della provincia di Campobasso e 3 guariti.

Invariata la situazione Neuromed e anche quella dei deceduti: 9 ricoverati al Neuromed e 9 deceduti. 241 sono i soggetti in isolamento, 174 i soggetti in sorveglianza.