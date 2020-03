Covid 19, ecco la mappa dei buoni spesa comune per comune di quanto spetta ai molisani. L' Anci: fondi esigui

Arrivano dal decreto della Protezione Civile le somme destinate ai comuni italiani per la distribuzione dei buoni spesa per l' emergenza Coronavirus. La ministra dell'agricoltura Teresa Bellanova ieri sera da Barbara D'Urso ha sottolineato che è solo una prima parte destinata a chi era indigente prima e a chi è indigente ora e che in una seconda fase verranno destinati altri fondi. L' Anci inizia invece a protestare sostenendo che i fondi sono pochi.

Andiamo a vedere nel dettaglio a quanti ammontano i soldi nei principali comuni molisani. A Campobasso sono destinati 303.699,95 euro. Se andiamo a fare una divisione aritmetica sono poco più di 6 euro per abitante. Ma come sottolineato dal Governo non vanno divisi così ma in base al plafond dei cittadini che ne hanno bisogno.

A Isernia andranno 148.285, 53 euro mentre a Termoli 236.745, 86 euro. Agnone prenderà 34.297, 91 euro, Bagnoli del Trigno 6174, 20 euro, Belmonte del Sannio 5.944,56, Capracotta 5835,46, Carovilli 9.934,56, Castel Del Giudice 2188,00.

Castelverrino con 1572,70 euro e 102 abitanti è il comune molisano ad aver percepito meno.

Nelle schermate tutti i comuni molisani. Le domande vanno presentate entro il 1 aprile e sarà discrezione dei comuni decidere come distribuire i fondi.covi