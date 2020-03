Covid 19, i dati del Ministero: zero contagi nelle ultime ore 134 casi

Alle 18 di oggi il dato sul Molise è stabile rispetto alle comunicazioni del Presidente Toma in consiglio regionale. I dati del Ministero della salute riportano un Molise di 134 contagiati. I decessi sono fermi a 9 mentre i dimessi - guariti salgono a 18.

Sono 107 le persone ancora in carico al sistema sanitario. In terapia intensiva ci sono 8 persone ( uno meno di ieri), nel reparto di malattie infettive 27 e 72 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati sono 134.