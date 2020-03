Covid 19, i dati Asrem: nel Molise due casi in più, siamo a 134

Contagio contenuto oggi in Molise. Solo due i nuovi casi rispetto a ieri. Su 955 tamponi processati 134 sono quelli positivi e 821 quelli negativi. I positivi sono 116 in provincia di Campobasso, 9 in quella di Isernia e 9 in altre regioni.

Cambia anche il dato dei ricoveri. Al Cardarelli sono ricoverate 27 persone. Otto in terapia intensiva ( uno meno di ieri) di cui 5 della provincia di Campobasso, uno della provincia di Isernia e 2 di altre regioni. Una persona è ricoverata in terapia sub intensiva dalla provincia di Campobasso e 18 in malattie infettive tutte della provincia di Campobasso.

87 sono le persone positive isolate a domicilio. Quindici ( tutte della provincia di Campobasso) quelle che sono state dimesse dagli ospedali e candidate alla guarigione. Settantadue gli asintomatici che hanno iniziato la malattia a casa, di cui 64 della provincia di Campobasso, cinque quelle della provincia di Isernia e 3 di altre regioni.

Invariate le condizioni di deceduti e ricoverati al Neuromed. Duecentoquarantotto le persone in isolamento, 80 quelle in sorveglianza.