Covid 19, il messaggio del sindaco Paglione ai capracottesi: ci sono, per chiunque sia in difficoltà

Il sindaco di Capracotta Candido Paglione fa sentire la sua vicinanza ai capracottesi in difficoltà economica conseguente o aggravata dalle misure restrittivie governative, adottate onde evitare ulteriori contagi da Covid 19. "Chiunque fosse in difficoltà, anche per la spesa quotidiana, sappia che troverà nel Comune un aiuto concreto".questa la sintesi del suo messaggio di solidarietà, fatta di fatti e non di parole

"Avevamo detto, fin dall’inizio di questa situazione straordinaria, che nessuno sarebbe stato lasciato solo; che, compatibilmente con le nostre possibilità, ci saremmo fatti carico di ogni emergenza.

Adesso è il momento della solidarietà: mentre i dati nazionali ci fanno intravedere qualche piccolo motivo di speranza, sappiamo che ci sono anche altre emergenze oltre a quella strettamente sanitaria.

Molte persone in Italia sono in difficoltà economica. Di sicuro anche nel nostro piccolo paese c’è chi sta soffrendo più di altri gli effetti del blocco dell’intera nazione.

Chiunque fosse in difficoltà, anche per la spesa quotidiana, sappia che troverà nel Comune un aiuto concreto.

Il governo centrale, con l’Ordinanza del capo della Protezione Civile firmata ieri, ha assicurato l’impiego di risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare e noi vogliamo anticipare, anche concretamente, gli aiuti, attraverso delle forme che stiamo studiando.

Un comune e una comunità esistono anche per questo: segnalateci le situazioni - anche con discrezione - comunicateci le vostre esigenze senza timore, e noi vi verremo incontro, come abbiamo sempre fatto.!