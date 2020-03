Covid 19, i dati del Ministero aggiornati: 144 casi

I dati che arrivano dal Ministero della Salute sono gli stessi che aveva diffuso l' Asrem a metà mattinata.

Dove si parla di 144 contagi totali che tengono conto anche dei due di Bergamo. In quelli del Molise risultano essere 142. Le persone contagiate sono 124 della provincia di Campobasso, 9 di quella di Isernia e 9 di altre regioni. 8 sono le persone ricoverate in terapia intensiva e 1 in subintensiva. Diciannove i ricoveri in malattie intensive al Cardarelli tutti della provincia di Campobasso. I pazienti asintomatici sono 95. 80 che si curano da casa di cui 72 della provincia di Campobasso e 5 di quella di Isernia e 3 di altre regioni. Gli asintomatici dimessi dall' ospedale sono 15.