Covid 19, i dati Asrem: dieci casi più di ieri, muore una 83enne della casa di riposo di Cercemaggiore

La curva del contagio non è stabile in Molise. Per questo i virologi non hanno ancora previsto quale sarà il giorno in cui il dato 0 potrebbe iniziare ad essere costante.

Da ieri alle 18 il dato dei contagi Asrem segna più 10. Dalle 13 di oggi più 2. Ma il dato più brutto è la morte della 83enne di Cercemaggiore ( cluster casa di Riposo) che fa salire a 10 il numero dei decessi: 8 in provincia di Campobasso, 1 in provincia di Isernia e 1 di altre regioni.

Il Molise inizia a pagare un pesante tributo di anziani. E si attende ancora che vengano processati altri tamponi. Per ora quelli terminati sono 1072. I casi positivi sono 144 ( 126 in provincia di Campobasso, 9 in provincia di Isernia e 9 di altre regioni). I negativi sono 928.

I ricoverati al Cardarelli restano 28 nonostante il decesso perché si aggrava la posizione di un asintomatico a domicilio che ha richiesto le cure ospedaliere. Sono 8 i pazienti in terapia intensiva, uno in subintensiva. Diciannove invece i ricoveri in malattie infettive.

Gli asintomatici sono 94: 79 che hanno iniziato la cura a domicilio di chi 71 della provincia di Campobasso , 5 di quella di Isernia e 3 di altre regioni. Quindici i dimessi dagli ospedali tutti della provincia di Campobasso. I guariti restano 3. Mentre stabile é la situazione di Neuromed.

251 sono i soggetti in isolamento 91 in sorveglianza.