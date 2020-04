Covid 19, Toma: ci avviciniamo al picco del contagio ma teniamo bene, restiamo la rete ospedaliera anche per il dopo virus

Ci stiamo avvicinando al picco del contagio e mai come ora dobbiamo rispettare le norme.

Lo ha detto nel suo ultimo video il presidente Toma che ha lanciato il prestito a tasso 0 senza garanzie fino a 5mila euro subito. Contributi da 10 fino a 50mila euro per aziende che fanno lo smart working.

Toma é in contatto con tutta la task force. La Regione sta dando prova di essere una grande comunità. Un popolo unito e rispettoso. La Regione tiene bene anche sul contagio essendo ultima regione. E verso chi diffonde fake news due parole: vergogna e irresponsabilità. Toma per ora non si esprime contro i commissari ma avverte: ci sarà tempo anche per questo.

Ci sono voluti 7 giorni per mettere insieme la rete ospedaliera. Che garantisce prossimità verso le persone. Il Molise esiste ed è il primo territorio che ha varato misure restrittive. E ora pensa al dopo per ripartire al meglio nel sistema sanitario.