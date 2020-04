Covid 19 i dati delle 18, 159 positivi: Campobasso città più colpita con 56 casi, zero in Altomolise

Un solo tampone in più, risultato positivo è l' aggiornamento rispetto al bollettino delle 11 in quello delle 18. In Molise, secondo i dati Asrem, sono stati processati 1140 tamponi di cui 159 positivi e 981 negativi. Uno in più delle undici ma 15 in più di ieri a quest'ora. Un dato che ci fa pensare, come ha sostenuto Toma, che il picco è vicino ma non si riesce a prevedere quando potremmo arrivare a zero contagi al giorno. Il dato del Ministero invece sui tamponi riporta che ne sono stati processati 1157.

Trentuno le persone ricoverate al Cardarelli di Campobasso: sei ricoveri in terapia intensiva ( due in meno di ieri), due in terapia subintensiva ( uno in più di ieri) e 23 in malattie infettive stesso numero di ieri

108 positivi in isolamento domiciliare: 92 asintomatici che hanno iniziato le cure direttamente da casa e 16 dimessi dagli ospedali. Tre le persone guarite. Qui i dati con il ministero corrispondono. Aumentano a 300 i soggetti in isolamento. Quelli in sorveglianza scendono a 34. Stabili i numeri dei deceduti e dei ricoverati a Neuromed.

Tre i comuni con più casi: Campobasso con 56 positivi, Cercemaggiore 23 e Termoli 21. Ancora 0 casi sull' intero altomolise.