Covid 19, i dati Asrem: 7 casi in più nelle ultime ore, 167 il numero totale, sale a 18 il numero dei dimessi

Ancora sette casi di Covid 19 in Molise. Dagli ultimi dati Asrem emerge che su 1271 tamponi processati ( 49 più delle 11 di oggi) ci sono 167 tamponi positivi di cui 144 in provincia di Campobasso, 13 in provincia di Isernia e 10 di altre regioni. 1104 tamponi negativi.

Sono 29 le persone ricoverate al Cardarelli di Campobasso: 6 in terapia intensiva, 2 in terapia subintensiva, e 21 nel reparto di malattie infettive.

Gli asintomatici a domicilio sono 117 di cui 99 che non sono passati per le cure ospedaliere e 18 dimessi ( 2 in più delle 11) che si candidano alla guarigione insieme ai 3 già passati da positivi a negativi.

Resta fermo il dato di 11 morti e 9 ricoverati al Neuromed di Pozzilli. I soggetti in isolamento sono 287, 36 quelli in sorveglianza, tredici in meno di ieri.