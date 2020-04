Covid 19, primo caso ad Agnone: verranno seguite le procedure, no allarmismo

Dalla mappa del Covid 19 Comune per Comune viene fuori un primo caso di Agnone. Si tratterebbe di una 80enne residente nel comune degente in una struttura per anziani. Il dato è venuto fuori alle 18 di oggi. È il primo caso in tutto il territorio altomolisano.

Si invita i lettori tuttavia a non cedere all' allarmismo e a continuare a seguire le regole dettate dal Governo. Verranno effettuati tamponi, come è necessario e previsto dal protocollo, a tutte le persone che hanno avuto contatti con la persona in oggetto e verranno contattati come da regolamento per ricostruire la catena epidemiologica.