Covid 19, l' onorevole Testamento plaude al decreto Cura Italia : 85 milioni di euro per la didattica a distanza

"Il Ministero dell’Istruzione ha adottato alcune importanti misure volte ad assegnare, ai singoli istituti scolastici, fondi per l'implementazione delle piattaforme digitali per la didattica a distanza, nonché per il potenziamento degli strumenti tecnologici in dotazione.

Proprio perché non tutti hanno pari accesso all'istruzione a distanza, a causa di una linea internet non efficiente o per la mancanza di dispositivi e strumenti, come personal computer e tablet, il decreto "Cura Italia" del 17 marzo 2020, n.18 prevede uno stanziamento ad hoc per tutte le regioni italiane di 85 milioni di euro, che saranno ripartiti tenendo maggiormente presenti le aree del Paese con più famiglie bisognose e meno dotazioni digitali". A dichiararlo Rosa Alba Testamento, Portavoce molisana del MoVimento 5 Stelle e componente della Commissione Cultura di Montecitorio.

"Degli 85 milioni - continua la Portavoce - 10 potranno essere utilizzati dalle istituzioni scolastiche per favorire l’utilizzo di piattaforme e-learning, per dotarsi di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza o per potenziare quelli già in loro possesso, e 70 milioni saranno impiegati per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali per la fruizione della didattica a distanza. I restanti 5 milioni serviranno per la formazione del personale scolastico. Il decreto, inoltre, incrementa il Fondo per le emergenze educative del Ministero di 2 milioni di euro, anche questi utilizzabili per le esigenze delle scuole sul piano della didattica in relazione all'emergenza da Covid-19.

Per il Molise - continua - sono state stanziati in totale 479.577,45 euro, dei quali 54.492,17 per piattaforme e strumenti digitali, 397.839,20 euro per dispositivi digitali e connettività di rete e 27.246, 08 euro per il personale scolastico.

"In queste settimane l'Italia vive una fase delicata e il corpo docente, anche attraverso elementi innovativi, come gli strumenti di e-learning, sta svolgendo un ruolo fondamentale nel garantire sostegno culturale, educativo ed emotivo a migliaia di bambini e ragazzi rimasti spaesati dall'emergenza provocata dalla pandemia.

Si stanno facendo molti sforzi, molti altri se ne dovranno fare per portare a compimento l'anno scolastico, ma possiamo affermare con fierezza di avere una comunità educante, composta da insegnanti, genitori e ragazzi, che è motivo d'orgoglio per il nostro paese" - conclude Testamento.