Covid 19, il bollettino Asrem: sette contagi più di ieri, 174 casi, aumentano esponenzialmente i tamponi processati

Non accenna a flettere la curva del contagio in Molise. Su 1362 tamponi processati ( 91 più di ieri) secondo i dati Asrem sono 174 i casi positivi ( 7 in più di ieri alle 18) di cui 149 in provincia di Campobasso, 15 in provincia di Isernia e 10 di altre regioni . 1188 i tamponi negativi.

Di questi 30 persone sono ricoverate al Cardarelli di Campobasso. Sei in terapia intensiva e due in terapia subintensiva. Ventidue sono le persone in malattie infettive 20 della provincia di Campobasso e due di Isernia.

Gli asintomatici a domicilio sono 123. 105 quelli che non sono mai passati per le cure ospedaliere. E 18 quelli dimessi dagli ospedali. I guariti restano 3 e i morti 11.