Altri sedici tamponi processati nel pomeriggio in Molise con un totale di 1378. I positivi ammontano in totale a 176. I decessi restano 11 e le persone guarite o dimesse per questi dati sono 21.

Centoquarantaquattro le persone controllate dal sistema sanitario. Otto tra terapia intensiva e sub intensiva. Trentuno ricoverati con sintomi e 105 persone isolate a domicilio.