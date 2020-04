Covid 19, i dati Asrem delle 18: 175 casi, uno in più delle 11 dalla provincia di Isernia

Come ogni sera arrivano i dati Asrem relativi alla pandemia molisana. Nelle ultime ore sono stati processati altri 32 tamponi per un numero totale di 1394. Quelli negativi sono 1219 mentre quelli positivi 175 ( uno in più delle 11) della Provincia di Isernia. In totale sono 149 quelli della provincia di Campobasso, 16 quelli della provincia di Isernia e 10 di altre regioni.

Restano 30 le persone ricoverate al Cardarelli di Campobasso: 6 in terapia intensiva, due in terapia subintensiva e 22 in malattie infettive.

Sono 124 i positivi asintomatici. Centosei non sono mai passati per le cure ospedaliere e 18 sono quelli dimessi. I guariti restano solo 3 e i deceduti 11. Stabile la questione dei ricoveri al Neuromed di Pozzilli.