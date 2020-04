Covid 19, a Capracotta pronti i buoni spesa: fino a 200 euro per le famiglie più numerose

Avviso pubblico per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare

 l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35/2020, in corso di pubblicazione; A V V I S A tutti i cittadini che ritengono di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 dell’Ordinanza sopra richiamata, che dispone: “L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”. che possono presentare apposita domanda per accedere ai benefici specificati

. REQUISITI Principio cardine per l’assegnazione del contributo è il venir meno della fonte di reddito abituale a causa dell’emergenza sanitaria in atto o il peggioramento delle condizioni preesistenti. Per accedere alle risorse previste, oltre ad essere residenti nel Comune di Capracotta, i richiedenti dovranno quindi: • appartenere a nuclei familiari che

1. hanno subito una perdita o un decremento delle entrate reddituali in conseguenza della cessazione obbligatoria dell’attività produttiva di ogni genere, di licenziamento o della perdita di lavoro occasionale in base alle disposizioni emanate per contenere l’emergenza sanitaria in atto;

2. non beneficiano di altro sostegno pubblico (ad es. reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, naspi, cassa integrazione, indennità di disoccupazione, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) ovvero appartenere ad un nucleo familiare beneficiario di tali sostegni il cui valore complessivo mensile non è superiore a:

▪ € 350,00 per i nuclei familiari fino a 2 persone;

500,00 per i nuclei familiari fino a 4 persone;

▪ € 700,00 per i nuclei familiari oltre 4 persone.

In adesione al disposto dell’Ordinanza, nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico.

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA L'istanza andrà presentata, a pena di esclusione, con il modello allegato scaricabile dal sito istituzionale dell'ente www.capracotta.com nell'apposita sezione dedicata all'emergenza sanitaria in corso e andrà inviata preferibilmente via mail all'indirizzo coronavirus@capracotta.com, accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta e degli eventuali ulteriori documenti utili alla gestione della domanda.

Per coloro che non potessero provvedere all’invio via e-mail, l’istanza potrà essere consegnata al protocollo comunale previo appuntamento telefonico. I moduli cartacei possono essere prelevati in autonomia nell’androne del Palazzo comunale. Le istanze andranno presentate entro le ore 14:00 di mercoledì 8 aprile 2020. Eventuali domande pervenute dopo tale termine saranno prese in considerazione successivamente ferma restando la capienza dello stanziamento. Il sostegno economico si intende assegnato al nucleo familiare, quindi ogni famiglia potrà presentare una sola istanza

In caso di presentazione di più istanze da parte di soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, si procederà all’esame della prima istanza pervenuta, escludendo d’ufficio le altre.

BENEFICIO A seguito dell’istruttoria delle domande, l’Ufficio rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo un buono spesa, da intendersi una tantum e senza carattere di continuità, secondo la seguente tabella:

 € 100,00 per famiglie fino a 2 componenti

 € 150,00 per famiglie fino a 4 componenti

 € 200,00 per famiglie oltre i 4 componenti

Trascorse due settimane, in presenza di residue e/o ulteriori disponibilità economiche, tenendo presente l’ammissibilità di altre istanze pervenute nel frattempo, si potrà procedere con l’emissione di ulteriori buoni. Parimenti, nel caso in cui l’entità complessiva dei contributi richiesti sia superiore allo stanziamento previsto, potrà essere effettuata una riduzione percentuale del singolo contributo, con lo scopo di non escludere alcun avente diritto dall’agevolazione prevista. Resta inteso che dopo la prima erogazione sarà effettuata una ulteriore valutazione circa il permanere dello stato di crisi e di disagio socio-economico. Le famiglie potranno utilizzare i buoni spesa solo per l’acquisto di prodotti alimentari di prima necessità, con l’esclusione di alcolici, superalcolici e prodotti di alta gastronomia, ovvero di prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa, presso gli esercizi commerciali che aderiranno alla richiesta dei servizi sociali comunali e il cui elenco sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente.

VERIFICHE E CONTROLLI L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e del D. Lgs. 109/1998 e s.m.i., procederà ad effettuare le verifiche e i controlli sulle dichiarazioni presentate acquisendo le informazioni necessarie presso gli Enti preposti (INPS, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Guardia di Finanza, etc.). Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso D.P.R., i cittadini che abbiano fruito indebitamente degli interventi di assistenza economica da parte del Comune sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri ovvero che facciano un uso improprio dei buoni spesa, decadranno dal beneficio e saranno tenuti a rimborsare quanto indebitamente percepito.

DISPOSIZIONI FINALI Il presente avviso sarà pubblicato all’albo online dell’Ente, nel sito internet www.capracotta.com, diffuso mediante il servizio CapracottaInforma e l’affissione presso gli esercizi commerciali. Ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonicamente al responsabile del Servizio Affari Generali al n. 0865 949210 int. 3.- Capracotta, 03 aprile 2020 Il Responsabile del Servizio AA. GG. (f.to Fernando Di Nucci)