Covid 19, altri 29 casi in meno di 24 ore: 24 in più in provincia di Isernia. Ci sono anche 3 guariti in più

Da quando è iniziata la pandemia di Coronavirus questo è il secondo giorno di picco alto. Finora superato solo dal quello in cui si scoprirono i 16 casi di Cercemaggiore.

Dalle 18 di ieri alle 11 di oggi siamo a 29 casi in più ( 24 in provincia di Isernia e 5 in provincia di Campobasso). Sono tutti asintomatici a domicilio. Nelle prossime ore forse sapremo da che comune arrivano.

Su 1491 tamponi processati (97 più di ieri) i positivi sono 204 ( 29 più di ieri) e 1287 negativi. Di questi 154 sono della provincia di Campobasso, 40 della provincia di Isernia e 10 di altre regioni.

I ricoverati in ospedale restano per ora 30 al Cardarelli di cui 6 in terapia intensiva, 2 in terapia subintensiva e 22 in malattie infettive.

Gli asintomatici a domicilio sono 144 di cui 17 dimessi dall'ospedale e 127 che in ospedale non sono mai arrivati. Aumenta il numero dei pazienti guariti. Dai 3 di ieri ai 6 di oggi tutti in provincia di Campobasso.

Stabile la questione Neuromed e restano 11 i deceduti.