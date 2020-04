Covid 19, domenica tragica per il Molise: morti altri due anziani in 24 ore, dodici casi in più di ieri, caos a Larino

Domenica da dimenticare per la situazione Covid 19 in Molise. La notizia più drammatica che arriva dai dati Asrem è che in un solo giorno sono morte due persone. Si tratta di anziani della casa di riposo di Cercemaggiore, la prima infettata in Molise.

Su 1503 tamponi processati sono 216 quelli positivi (12 in più di ieri) 164 in provincia di Campobasso ( 10 più di ieri) e 41 in quella di Isernia ( 2 in più di ieri) e 11 di altre regioni.

Cinque delle dieci persone sono del Cluster di Cercemaggiore e ricoverate al Vietri di Larino in quanto negative. Ora anche lì si dovrà ricostruire una mappa epidemiologica per capire se e come il virus si è esteso nella città frentana. Occhi puntati su Agnone e sulla casa di riposo di Policella dove sono in corso altri tamponi.

28 sono le persone ricoverate al Cardarelli di Campobasso: quattro in terapia intensiva e due in subintensiva. 22 ricoverati in malattie infettive.

162 gli asintomatici a domicilio: 18 dimessi e 144 mai ricoverati in ospedale. Sei persone guarite. Stabile la situazione al Neuromed di Pozzilli.