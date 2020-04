Covid 19, i sindaci di Belmonte e Poggio Sannita: se domani non riceviamo comunicazioni Asrem si procede alla denuncia

Covid 19 arriva anche a Poggio Sannita e a Belmonte Del Sannio. Il sindaco di Poggio Sannita Pino Orlando e la sindaca di Belmonte Anita Di Primio in una intervista telefonica affermano che notizie o comunicazioni ufficiali dalla Asrem e dalla regione Molise non sono a loro pervenute nonostante le loro richieste e sollecitazioni per vie ufficiali La loro attesa di notizie ufficiali, affermano,si protrarrà fino a domani lunedi 6 Aprile e se non dovessero ricevere alcuna comunicazione dagli enti istituzionali preposti a farlo, procederanno nei loro confronti per vie legali.

Pino Orlando ha detto che da fonti non ufficiali ha appreso che alcuni suoi concittadini operanti nella casa di riposo Agnonese, dove sono stati processati 47 tamponi faringei , di cui 23 risultati positivi al covid 19, sono ricompresi tra i 23 di cui non conosce nomi e cognomi. La sindaca di Belmonte Anita di Primio è stata informata personalmente da una cittadina belmontese che ha contratto il contagio e trasmesso il contagio a sua volta anche ad alcuni dei sui familiari. La sindaca ha proceduto all'attivazione del COC,finora non attivato perchè Belmonde era un paese a contagi 0, e si è attivata presso l'ANC Nucleo di Protezione Civile di Agnone per rifornire i suoi concittadini del pane, visto che l'unico panificio presente ha abbassato la saracinesca per dare seguito alla sanificazione dei locali..

I generi alimentari probabilmente continueranno ad essere assicurati dall'unico piccolo negozio presente. In un video, Anita Di Primio rassicura la popolazione che dopo aver appreso del contagio contratto dalla compaesana che prestava servizio presso la struttura per anziani agnonese, centro del focolaio del covid 19, e' precipitata nella paura e nel panico. Afferma "La situazione è sotto controllo, vi esorto ora piu che mai a rimanere in casa, se uscite per necessità inderogabili, indossate le mascherine, come devono fare gli addetti al commecio.. Ci stiamo attivando come amministrazione per la fornitura delle mascherine a tutta la popolazione subito dopo l'approvazione del bilancio, che avverà giovedi prossimo. I bisognosi riceveranno i buoni spesa, abbiamo ricevuto dal governo circa 5.944mila ero. Restate a casa ripettate le regole,la situazione è strettamente sotto controllo"

Guarda il video https://www.facebook.com/anita.diprimio/videos/3046964435342093/