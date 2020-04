Covid 19, l' appello di Florenzano : si cerca personale da contrattualizzare ad Agnone per assistere gli anziani della casa di riposo

Agnone la Asrem cerca personale qualiificato OSS da contrattualizzare per assitenza ospiti presenti nella RA Tavola Osca,rimasta senza personale

Queste le dchiarazioni di Oreste Florenzano direttore generale asrem

" A Larino gli ospiti sono messi in una struttura diversa dall' ospedale. Non possiamo trasferire persone dalle case di cura. Non possono essere ricoverati a Campobasso perché asintomatici. Agnone abbiamo una ulteriore criticità.. Mentre a Cercemaggiore il personale é rimasto ad assistere gli ospiti ad Agnone abbiamo una difficoltà perché non c'è più garantita l' assistenza alla casa di riposo, abbiamo allertato la prefettura, la protezione civile e la croce rossa perché abbiamo bisogno di personale per lavorare li dentro. Stiamo procedendo a reclutare degli Oss per lavorare nella casa di riposo. Chiedo aiuto perché non è possibile che se ne occupi solo Asrem"

Fra l'altro da questa mattina in molti ci segnalano questo messaggio trasmesso a più persone tramite WA:

"Servono OSS per la struttura di Policella. La asrem cerca personale da contrattualizzare Fai girare e se qualcuno è interessato chiami al numero 333 767 2232 di Cristina Magnocavallo che fornirà tutte le indicazioni"

