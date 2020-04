Covid 19, ancora curva in salita in Molise: per il Ministero 224 positivi

I dati del Ministero confermano numeri pesanti per il Molise. Se alle 11 l'Asrem segnava 216 ora questi dati segnano 224 casi. Più 8 in poche ore. I decessi sono purtroppo 13 e tutti di persone anziane mentre tra dimessi e guariti il dato è 24 persone.

Sono 187 per il Ministero le persone attualmente positive di cui 6 ricoverate in terapia intensiva, 33 ricoverati con sintomi e 148 in isolamento domiciliare.