Covid 19, i dati Asrem : 222 casi , diciotto più di ieri. Un positivo in Ortopedia a Isernia

Brutta domenica confermata anche dai dati Asrem. Ai 216 di oggi si aggiungono altri 6 positivi che fanno salire il numero a 222.

In totale sono 1557 tamponi processati (54 in più rispetto alle 11). I tamponi negativi sono 1335 mentre quelli positivi 222. Di cui 166 in provincia di Campobasso ( 2 in più delle 11), 44 in provincia di Isernia ( 3 in più delle 11) e 12 di altre regioni ( 1 in più di delle 11) . Ricordiamo che la provenienza geografica arriva dai dati di residenza.

Uno dei nuovi pazienti è ricoverato in ortopedia al Veneziale di Isernia. Quando è stato scoperto positivo al tampone doveva essere operato. Intervento al momento rinviato.

29 i ricoverati al Cardarelli: 4 in terapia intensiva, 2 in terapia subintensiva e 23 in malattie infettive.

Nel computo non risulta il Vietri di Larino perché come ha spiegato Florenzano i pazienti di Cercemaggiore positivi erano poggiati in una struttura adiacente che non riguardava l' ospedale.

Gli asintomatici a domicilio sono 166: 148 mai ricoverati e 18 dimessi. 6 restano le persone guarite.

Stabili i numeri di Neuromed e dei 13 decessi.