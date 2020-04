Covid 19, i dati Comune per Comune: 23 casi ad Agnone, uno a Belmonte

L' Asrem ha dato anche i dati Comune per Comune. Dopo il terremoto di ieri, che ha portato i contagi ad Agnone a 22 oggi arrivano le specifiche sui comuni altomolisani. Oltre ai 23 casi di Agnone, uno più di ieri alle 18, si registra anche il primo a Belmonte del Sannio, legato ovviamente allo stesso cluster. Poggio Sannita non è ancora registrato tra i comuni come nemmeno gli altri dell'area. I comuni, lo ricordiamo, sono quelli riferiti alle residenze dei positivi.

La città con numero assoluto maggiore è Campobasso con 63 casi. Segue Cercemaggiore con 27 casi, Termoli con 25, Agnone 23, Montenero di Bisaccia 11, Riccia 7, Pozzilli 5 e Venafro 4.

Di questi solo sul territorio di Campobasso, capoluogo con centro Covid, non esiste nessun obbligo riguardo alle mascherine. L' altro capoluogo di provincia, Isernia, arriva a 7 casi tra cui uno in ospedale in ortopedia.