Covid 19, la questione mascherine sta diventando un mistero. Occhionero ( IV) : presenterò una interrogazione parlamentare

" La questione delle mascherine diventa un mistero. Davvero l’Italia sta ricomprando dalla Cina le mascherine e i dispositivi di protezione individuale che un mese fa il nostro Paese aveva inviato ai cinesi in dono? Il Governo dia chiarimenti ufficiali su quanto rivelato dal settimanale britannico “The Spectator”, che basa la sua inchiesta su fonti dell’Amministrazione Trump".

Lo ha dichiarato la parlamentare di Italia Viva Giuseppina Occhionero che ha aggiunto: :"se davvero le cose stessero così, saremmo di fronte ad un caso gravissimo. Peraltro, a questo punto il ministero degli Esteri farebbe bene a chiarire quanti Dpi l’Italia ha inviato gratuitamente alla Cina nelle scorse settimane, anche per rimediare all’incidente diplomatico della chiusura dei voli che poi, peraltro, non ha sortito gli effetti sperati, e quante forniture stiamo, invece, comprando adesso e, soprattutto, a quali prezzi. Presenterò un’interrogazione in Parlamento".